تصادم سيارة نقل محملة بالجمال بسيارة إسعاف دون إصابات في أوسيم

اصطدمت سيارة نقل جامبو محملة بالجمال بسيارة إسعاف بقرية الأبعدية دائرة القسم، دون حدوث وفيات أو إصابات، تحرر المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم بقرية الأبعدية طريق أوسيم المناشي أمام نقطة إسعاف الأبعدية، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

تلفيات بالسيارتين دون أي إصابات

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير السيارة نقل جامبو محملة بالجمال من أمام نقطة إسعاف الأبعدية، انحرفت عن الطريق واصطدمت بسيارة إسعاف المرتكزة داخل وحدة الإسعاف، نتج عن ذلك تلفيات بمقدمة السيارتين، وعقب ذلك قام قائد السيارة الجامبو ومرافقه بالفرار عقب تحميلهما الجمال على سيارة أخرى.

وتكثف مباحث أوسيم جهودها لضبط قائد السيارة، تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.