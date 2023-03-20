إصابة فتاة سقطت من الطابق السادس في أوسيم.. اختل توازنها

أصيبت فتاة بكسور متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس، تم نقل المصابة إلى مستشفى الموظفين وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بسقوط فاطمة، سن 20 سنة مقيمة ضمن دائرة المركز، على الفور انتقل المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

سقوط فتاة من الطابق السادس "اختل توازنها"

وبالانتقال والفحص تم التقابل مع المصابة والتي أفادت انها أثناء وقوفها في الشرفة اختل توزنها وسقطت على الأرض مصابة بكسور متفرقة بالجسم، تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.