أسعار الذهب اليوم في الإمارات والسعودية والكويت

يلجأ الكثير من الأشخاص سواء في مصر أو الوطن العربي لشراء الذهب من أجل الحفاظ على أموالهم باعتباره الملاذ الآمن، ونشر موقع «ايچيبت جولد برايس توداي»، قبل قليل، آخر أسعار المعدن الأصفر المسجلة في الكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء.

أسعار الذهب في السعودية اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 236.32 ريال، فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 206.79 ريال، بينما سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 177.24 ريال، أما سعر جرام الذهب عيار 14 فكان اليوم بـ137.85 ريال.

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 231.57 درهم إماراتي، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 212.27 درهم إماراتي، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 202.63، وسعر جرام الذهب عيار 18 نحو 173.68 درهم إماراتي.

أسعار الذهب في الكويت اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 19.249 دينار كويتي، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم 17.662 دينار كويتي، وجاء سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 16.86 دينار كويتي، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 14.452 دينار كويتي، بينما سجل سعر الأونصة اليوم 598.724 دينار.