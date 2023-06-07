مقرر بالحوار الوطني: توصيات بتدريب الشباب على ريادة الأعمال في المدارس والجامعات

قال أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن رواد الأعمال الشباب طالبوا بإنشاء صناديق استثمارية يمكن من خلالها خدمة صناديق استثمارية أخرى لضمان عدم خسارة أي مستثمر لأرباحه.

تأهيل الشباب

وأضاف «فتحي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية لما جبريل، أن أي مستثمر لكي يضخ استثماراته يجب أن يلاحظ أن الشباب الموجود بالشركة مؤهل ومدرب.

التدريب على ريادة الأعمال

وذكر أن أغلب الشباب أوصوا بالاهتمام بتدريب الشباب من المدرسة إلى الجامعة على ريادة الأعمال، وهناك مشروع رواد الأعمال بالتعاون مع عدد من الوزارات، كوحدة بين 3 كيانات؛ وهي: الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للأوراق المالية وجهاز تنمية المشروعات؛ لإرشاد الشباب في ريادة الأعمال.