إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الغربي

أصيب 17 شخصًا بجروح وكسور وكدمات متفرقة في مختلف أنحاء الجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها مساء اليوم الأربعاء، على طريق أسيوط/ القاهرة الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، اتجاه القاهرة، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على الطريق بصورة جزئية، فيما هرع المارة لمساعدة المصابين لحين وصول قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص محمل بالركاب، على طريق الصعيد الصحراوي الغربي، ووجود عدد كبير من المصابين.

إصابة 17 شخصًا بالحادث

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان حادث طريق أسيوط الصحراوي الغربي اليوم، وتبينّ إصابة 17 شخصًا بإصابات متنوعة تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث على الفور، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال تمهيدًا لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص إصاباتهم لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم بحسب إصابة كل منهم.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارة المنقلبة في المنطقة الصحراوية المتاخمة للطريق، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.