مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 في الفيوم بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

حصد 126 طالبًا وطالبة الدرجة النهائية في نتيجة الشهادة الإعدادية، وهو ما أثار القلق من مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 بمحافظة الفيوم، التي توقع الكثيرون أنّه سيكون مرتفعًا بسبب ارتفاع الدرجات، وربما يزيد عن تنسيق العام الماضي أو يكون نفس التنسيق، فيما فتحت مديرية التربية والتعليم الباب لتلقي طلبات تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 وموعد الإعلان عنها، فضلًا عن مؤشرات تنسيق التمريض 2023 أيضًا، ضمن خدماتها المقدمة لطلاب الشهادة الإعدادية وذويهم في كل مكان.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم

وبحسب مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم فإنّه من المتوقع أن يكون التنسيق مرتفعًا بسبب ارتفاع درجات الطلاب في الشهادة الإعدادية حيث بلغت نسبة النجاح 97.1% في المحافظة، بينما بلغ عدد الأوائل الذين حصدوا الدرجة النهائية 126 طالبًا وطالبة.

موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم

وفيما يخص موعد تنسيق الثانوية العامة 2023 الفيوم فإنّه من المتوقع أن يكون بعد أسبوعًا أو 10 أيام بحسب تصريحات أمل أنور مسؤول العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بعد انتهاء وظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية، لتحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة.

تنسيق الثانوية العامة الفيوم العام الماضي

تجدر الإشارة إلى أنّ تنسيق الثانوية العامة 2022 العام الماضي، سجل 225 درجة كحد أدنى للقبول بمختلف المدارس الحكومية، و190 درجة بمختلف المدارس الخاصة، ثم جرى تخفيضها إلى 217 درجة في بعض الأماكن التي لم تكتمل كثافة الفصول بها.

تنسيق التمريض 2023 الفيوم

وفيما يخص تنسيق التمريض 2023 الفيوم فإنّه من المتوقع أن يتم إعلان تنسيق التمريض بعد 10 أيام بحسب مديرية الصحة، وذلك لقبول الطلاب والطالبات في 9 مدارس بمختلف مراكز المحافظة منهم 7 مدارس مخصصين للبنات، و2 مخصصين للبنين.

وجاء تنسيق التمريض 2023 الفيوم أحد أبرز بدائل الثانوية العامة العام الماضي، من 260 درجة كحد أدنى للقبول في مختلف المدارس، فضلًا عن بعض الشروط الأخرى الواجب توافرها في الطلاب ليتم قبولهم في مدارس التمريض.