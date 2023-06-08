خبير سياسي: 30 يونيو كتبت السطر الأخير في تاريخ تنظيم الإخوان

قال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنّ 30 يونيو كانت ثورة شعب أحدثت تغيرات كبيرة ومحورية في النظام السياسي المصري، سواء في السياسة الخارجية، أو الاقتصاد أو هوية الدولة، وهي نقطة مهمة للغاية، موضحا أنّه على الصعيد السياسي، أحدثت 30 يونيو تغيرات كبيرة في السياسية الخارجية الداخلية والخارجية.

ثورة 30 يونيو

وأضاف بدر الدين لـ«الوطن»، أنّه على المستوى الداخلي، أنهت الثورة فكرة سيطرة الجماعة الواحدة «تنظيم الإخوان» على مقدرات الوطن لصالحها، وأصبحت السياسة توجه لمصلحة الشعب ككل، أما السياسية الخارجية، وهي بُعد مهم في التغيرات والسياسات التي أحدثتها ثورة 30 يونيو، فبدأت مصر تتبع سياسة خارجية تتسم بالتوزان والمرونة والاستقلالية، وحولت الوطن من سيطرة القلة التي تعمل على تحقيق أهدافها إلى العمل على المصلحة العامة للوطن والشعب كافة.

نهاية تنظيم الإخوان

وتابع بدر الدين، أنّ الدولة كانت مهددة بفقد هويتها، حال استمر تنظيم الإخوان في حكم مصر، فضلا عن سيناريوهات انتشار الفوضى والجرائم، مؤكدا أنّ 30 يونيو كانت مقبرت تنظيم الإخوان، وكتبت السطر الأخير في تاريخ الجماعة الإرهابية، التي كانت تلجأ للعنف.