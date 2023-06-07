وزير خارجية أوكرانيا يؤكد قوة العلاقات التاريخية مع مصر

أكد وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، قوة العلاقات التاريخية مع مصر، منوهاً بالتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والبترول، مشيراً إلى استعداد كييف مواصلة تعزيز التعاون الثنائي مع القاهرة، فور انتهاء الأزمة الراهنة.

جولة أوكرانية للدول الأفريقية

وقال الوزير الأوكراني، في مؤتمر صحفي عقده عبر تقنية «زووم»، اليوم الأربعاء، إن جولته الأخيرة للقارة الأفريقية، شملت دول المغرب، وإثيوبيا، وموزمبيق، وروندا، ونيجيريا، مشيراً إلى أن الهدف منها هو دعم الشراكة مع الدول الأفريقية، على أساس الاحترام المتبادل، ودعم المصالح المشتركة، وذلك في إطار رغبة كييف في تحقيق ما يسمي «عصر النهضة في العلاقات الأوكرانية الأفريقية».

التوسع الأوكراني مع أفريقيا

وأضاف «كوليبا» أن كييف تسعى إلى التوسع في تواجدها الدبلوماسي في أفريقيا، وتعتزم فتح 10 سفارات جديدة في عدة دول، من بينها روندا وموزمبيق، مؤكداً أن أوكرانيا تبني علاقتها مع القارة الأفريقية، في ضوء التاريخ المشترك مع دول القارة، وتابع: «نرغب في تعميق علاقاتنا مع الدول الأفريقية بدون تدخل خارجي»، لافتاً إلى أن أفريقيا عانت كثيراً في الماضي بسبب التدخلات الأجنبية.

إمكانات تكنولوجية تمتلكها أوكرانيا

وأشار إلى أن أوكرانيا تمتلك إمكانيات تكنولوجية في المجال الزراعي؛ يمكن الاستفادة منها، مشددا على عزم بلاده زيادة الإنتاج الزراعي من الحبوب، بالرغم من الصعوبات الناتجة عن الأزمة الراهنة، مؤكداً قوة إمكانيات أوكرانيا في المجال الرقمي، التي تمكنها من تقديم الدعم للحكومات الأفريقية في مجال الخدمات الرقمية.

استعداد استقبال الطلاب الأفارقة

وأبدى وزير الخارجية الأوكراني استعداد بلاده لاستقبال الطلاب الأفارقة للتعليم في الجامعات الأوكرانية في أي وقت، مشيراً إلى أن كثيراً من الدبلوماسيين الأفارقة تلقوا تعليمهم في أوكرانيا.

دعم أوكرانيا لحركات التحرر في الدول الأفريقية

وأعرب «كوليبا» عن شعوره بالفخر في مساهمة أوكرانيا في دعم حركات التحرر في الدول الأفريقية في الماضي، في ضوء استضافة كثير من السياسيين والمناضلين على أراضيها، مؤكداً أن بلاده كانت ضد نظام الفصل العنصري، الذي عانت منه أفريقيا .