زيلينسكي يتوقع تلقي أوكرانيا كمية كبيرة من طائرات «F-16» من دول غربية

توقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حصول بلاده على كمية هائلة من طائرات «F-16» من عدد من الدول الغربية، مشيرا في الوقت ذاته إلى عدم وجود بنية تحتية لها في أوكرانيا.

زيلينسكي يتوقع تلقس أوكرانيا طائرات مقاتلة جديدة

وأعرب زيلينسكي - في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم الثلاثاء - عن ثقته في أن أوكرانيا ستتلقى طائرات مقاتلة جديدة من طراز «F-16» من الشركاء الغربيين، لافتا إلى أنه من المستحيل الكشف عن كل التفاصيل.

وأشار إلى أن أوكرانيا لا تملك البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية، لذا فهي بحاجة إلى بنائها.

عدم الحصول على أنظمة باتريوت

وفي وقت سابق، اشتكى زيلينسكي من أن بلاده لا تستطيع الحصول على العدد الكافي من أنظمة "باتريوت" الأمريكية للدفاع الجوي وصواريخها.