وظائف جديدة خالية في بنك الإسكندرية بمرتبات مجزية.. خطوات التقديم

بمجرد حصول الطالب على شهادة إتمام المؤهل الدراسي، يبدأ في البحث عن وظائف خالية تكون مناسبة له، بمرتبات تكون مجزية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، ويهتم خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات بالبحث عن فرصة عمل في المجال المصرفي، ما يجعل البنوك تحرص على توفير وظائف للشباب.

وأعلن بنك الإسكندرية عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيق 《لينكد إن》عن توفير وظائف خالية للراغبين في الحصول على فرصة عمل، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في بنك مصر والشروط المطلوبة، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك الإسكندرية

1- أن يكون المتقدم ل الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو في مجال ذي صلة.

2- أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل المخاطر أو إدارة المخاطر أو المجالات ذات الصلة.

3- أن يكون لديه الخبرة السابقة في تحليل المخاطر المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية أو التمويل المستدام أمر مرغوب فيه للغاية.

4- أن يكون على معرفة قوية بمبادئ إدارة المخاطر والتحليل المالي والنمذجة الإحصائية.

5- أن يكون لديه مهارات تحليلية وتواصلية وعمل جماعي ممتازة.

6- الإلمام باللوائح المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ومتطلبات إعداد التقارير.

7- أن يكون على درجة فهم جيد لمشهد واتجاهات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية المحلية والعالمية.

8- أن يكون لديه القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق متعددة الوظائف.

9- الكفاءة في قواعد بيانات Microsoft Office ، و ESG.

10- أن يكون لديه القدرة على تحديد مستوى المخاطر وفقا للمعايير والسياسات الدولية.

11- أن يكون حاصل على شهادة في إدارة المخاطر.

مسئوليات الوظائف في بنك الإسكندرية

1- تحديد وقياس ومراقبة المخاطر المتعلقة بالعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة.

2- تطوير وتنفيذ استراتيجيات وسياسات إدارة المخاطر المتعلقة بالمخاطر البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك اختبار الإجهاد وتحليل السيناريو.

3- إدارة التمويل المسؤول للبنك وسياسات مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بما في ذلك وضع سياسات جديدة لتحديد وإدارة ومراقبة المخاطر البيئية والاجتماعية، ويتضمن ذلك التأكد من أن هذه السياسات مفيدة في تطوير مرونة على مستوى الشركة لمخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والامتثال للوائح.

4- التعاون مع الإدارات الأخرى لضمان تحديد مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وقياسها وإدارتها بشكل صحيح.

5- البقاء على اطلاع بأحدث الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر واللوائح وتطورات السوق وتوفير التدريب والتوجيه لأعضاء الفريق الآخرين حسب الحاجة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك الإسكندرية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الإسكندرية، ثم الدخول إلى الصفحة الخاصة به على موقع التوظيف 《لينكد إن》، ثم يقوم بتقديم البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظائف.