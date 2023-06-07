جراحة نادرة لاستئصال ورم بالمخيخ لطفل بمستشفى الهلال بسوهاج

قام فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الهلال بمحافظة سوهاج بإجراء جراحه دقيقه تم بها استئصال ورم بالمخيخ بالميكرسكوب، لمريض يبلغ من العمر 12 عاما، حيث كان يعانى الطفل من ورم بالحجرة الخلفية للمخيخ حيث جرى استئصال الورم بالميكروسكوب الجراحي، وفقا لحديث الدكتور عابدين خيرالله أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة سوهاج لـ«الوطن»، الذي أوضح أن الطفل بصحة جيدة الآن ويخضع للإشراف الطبي لحين التعافي.

فريق العملية بمستشفى هلال سوهاج

وضم الفريق الطبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الهلال للتأمين الصحي الدكتورعابدين خيرالله أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة سوهاج، والدكتور ديفيد نبيل استشاري ورئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى والدكتور بيشوي ناجي استشاري جراحة المخ والأعصاب بالمستشفى والدكتور باسم فارس أخصائي جراحة المخ والأعصاب وفريق التخدير ضم كلا من الدكتور سيد عبد اللاه استشاري ورئيس قسم التخدير بالمستشفى والدكتور حسام الدين مصطفي استشاري التخدير والدكتور بترو عماد أخصائي التخدير والدكتور مينا فوزي، في جراحة نادرة استمرت لساعات.

خدمات مستشفى التأمين الصحى بسوهاج

وقال الدكتور محمد عبدالرحيم مدير عام المستشفي أن المستشفى، تقدم خدماتها الطبية لكل منتفعى التأمين الصحى بمحافظة سوهاج، وأنها تسعي إلى تقليص قوائم الانتظار وتيسير كافة الخدمات لمرضي التأمين الصحي داخل مختلف أقسام المستشفى.