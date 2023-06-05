محافظة سوهاج تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، اليوم، مراسم الصلح التي تمت بقرية «الصوامعة شرق» بمركز أخميم، بين «آل سند» من عائلة المراعي، و«آل أبو زيد» من عائلة أبو عوف.

حضر مراسم الصلح أيضا اللواء أحمد عبد الله مساعد مدير أمن سوهاج، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، والنائب زكريا حسان، والنائب شعبان لطفي، والنائب محمد لبيب، والنائب إبراهيم خليفة، والنائب رفعت شكيب، أعضاء مجلس النواب، والفنان فتوح أحمد، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين وعمد ومشايخ وكبار العائلات بمركز أخميم.

تهنئة العائلتين بالصلح

ووجه «الفقي» خلال كلمته التهنئة للعائلتين طرفي المصالحة على موقفهم الواعي، وسعيهم إلى الوحدة ونبذ العنف والخلاف، والوقوف صفا واحدا من أجل التفرغ للبناء والتنمية، مشيداً بمجهودات رجال الأمن، ورجال الدين، ولجنة المصالحات، وكل من ساهم في إتمام هذا الصلح ولو بكلمة طيبة، لافتا إلى أهمية الحفاظ على أبنائنا من الأجيال القادمة، ونشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف.

مراسم الصلح بين العائلتين

وتمت مراسم الصلح بين الطرفين بأداء قسم الصلح، وسط فرحة من الأهالي والحضور جميعا، حيث امتدت الخصومة الثأرية بين العائلتين منذ سنوات.