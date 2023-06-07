إعادة ذراع رضيعة مبتور في جراحة استغرقت 12 ساعة بسوهاج.. «حطته بالغسالة»

كشف الدكتور عبد الرحمن الشيخ، رئيس قسم العظام بمستشفى سوهاج الجامعي عن الحالة الصحية للطفلة الرضيعة التي أجريت لها عملية إعادة للذراع الأيمن بجامعة سوهاج عقب بتره، مؤكدًا أن حالتها مستقرة، وأنها بغرفة العناية المركزة والتي ستقضى بها ما بين يوم حتى 3 أيام؛ وفقا لاستجابتها للتعافي عقب الجراحة.

الفريق الطبي المشرف على الجراحة

وأوضح رئيس قسم العظام، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن فريقا طبيا متخصصا بجامعة سوهاج برئاسته، ضم كلا من الدكتور حسان النعماني أستاذ جراحة العظام ونائب رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد الدسوقي أستاذ جراحة العظام بجامعة سوهاج، والدكتور ياسر حشمت، أستاذ مساعد جراحة العظام، بجامعة سوهاج والدكتور محمد شحاته مدرس مساعد جراحه العظام بالمستشفى الجامعي، تمكن من إعادة توصيل ذراع مبتورة لطفلة رضيعة تبلغ من العمر عامين، في جراحة استغرقت 12 ساعة.

تفاصيل جراحة استمرت 12 ساعة بسوهاج

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى سوهاج الجامعي الرضيعة رفقة ذويها تعاني من بتر كامل من الكتف بذراعها الأيمن، ونزفت بشدة لتخضع على الفور للجراحة العاجلة، حيث كان فريق الجراحة أمام تحدي عودة الدماء للذراع المبتورة للحفاظ على الأنسجة من الوفاة وإعادة الذراع المبتورة للطفلة، حيث أن الأهل أسرعوا بإحضار الرضيعة للمستشفى فكانت الأنسجة مازالت بحالة جيدة.

إعادة الذراع المبتورة للطفلة الرضيعة

وأضاف «الشيخ»: «بدأنا بالعمل على إعادة ضخ الدماء مرة أخرى لليد المبتورة وإعادة توصيل الأوردة الدموية في عملية جراحية استغرقت 5 ساعات كاملة، ثم عملنا على توصيل الأوتار والأعصاب باليد في عملية استغرقت 12 ساعة، لتستطيع الطفلة الرضيعة تحريك يدها مرة أخرى، خاصة مع وجود تحدى ضعف جسد الرضيعة واحتمالية عدم قدرتها على تحمل جرعة البنج، خاصة كان الأمر يتطلب السرعة بالإجراء الطبية.

وأوضح أن العملية كانت مجانية تماما وأنها تمت بمستشفى سوهاج الجامعي على نفقة الدولة وستستمر بالمتابعة لحين تعافيها تماما.

الرضيعة وضعت يدها بالغسالة

ووفقا لمحضر نقطة شرطة جامعة سوهاج، أن سبب تعرض الذراع الأيمن للطفلة الرضيعة وضعها لذراعها بالغسالة أثناء عملها، حتى انتبهت الأم لصرخات استغاثة رضيعتها التس تسللت للغسالة بمفردها، وتم تحرير محضر بالواقعة.