«مستريح» جديد في الشرقية.. الأهالي: خدعنا واستولى على «تحويشة» العمر

حلم أهالي قرية كف عمران موسى بالزقازيق بالثراء السريع، وبين ليلة وضحاها تبددت أحلامهم، وانقلبت حياتهم رأسا على عقب، بعدما هرب موظف جمع أموالهم بحجة تشغليها وإعطائهم نسبة من الأرباح، ليبدأوا رحلة البحث عن أموالهم، وينضموا لآلاف الأهالي الذين تعرضوا لعدة وقائع نصب في عدد من مراكز الشرقية.

المتهم نسب على الأهالي بمساعدة زوجته وابنه

وفي هذا السياق، قالت فايزة فتحي، مقيمة بقرية كفر موسى عمران مركز الزقازيق، لـ«الوطن»، إنّ المتهم نصب على عدد كبير من الأهالي وأخذ أموالهم، بزعم تشغيلها وإعطائهم نسبة من الأرباح، مضيفة أنّه كان يجمع المبالغ من الأهالي بمساعدة زوجته وابنه، لافتة إلى أنّ هناك أناس بسطاء جمعوا أي مبالغ يستطيعون جمعها، وأعطوها له من أجل تشغيلها أملا في توفير مصدر دخل لهم، ولكن في النهاية خسر الجميع أموالهم.

فيما كشف علي عبد العزيز، مقيم بقرية كفر موسى عمران، عن أن المتهم حافظا للقرآن الكريم، ولديه دار تحفيظ للقرآن، فكان مصدر ثقة لجميع الأهالي، وأقنع الأهالي أنه سيقوم بالاستثمار في عدة مشاريع تجارية، مثل المحاصيل الزراعية والدواجن والسيراميك، وسيمنحهم فوائد شهرية، مشيرا إلى أنّه كان منتظما في إعطاء الأرباح ثم توقف منذ عدة أشهر.

ولفت إلى أنّهم تواصلوا معه في البداية، ووعدهم بتسديد الأرباح، َوبعد فترة اختفى، َوعندما تواصلوا مع أسرته وعدوا بالتسديد، ولكن دون جدوى، مضيفا أنه أعطى المتهم 500 ألف جنيه، «تحويشة» عمره من عمله في إحدى الدول العربية على مدى سنوات طويلة، ولا يعلم مصير هذه الأموال الآن.

القبض على المتهم

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق تجديد حبس «محمود م. أ» 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستيلاء على عدة ملايين من الأهالي بزعم استثمارها وإعطائهم نسبة من الأرباح.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد تلقي الأجهزة الأمنية عدة بلاغات من الأهالي، بإتهام «محمود. م. أ»، موظف، ومقيم في قرية كفر موسى عمران، التابعة لمركز الزقازيق، بالاستيلاء على أموالهم، بعد أن أعطوه هذه المبالغ بعدما أقنعهم باستثمارها وإعطائهم نسبة من الأرباح.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت أمر بضبط وإحضار المتهم، وتبين أنّ المتهم هرب وترك محل إقامته وبعد فترة حاول التسلل إلى منزله خلسة إلا أنّ بعض الأهالي شاهدوه، وقاموا بإبلاغ الشرطة وتم ضبطه.

الجدير بالذكر، أنّ محافظة الشرقية شهدت عدة وقائع استيلاء عددا من الأشخاص على أموال الآلاف من الأهالي في مراكز أبو كبير وأبو حماد وديرب نجم والزقازيق، ونجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عدد منهم، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة.