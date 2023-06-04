حبس 3 متهمين بقتل «مستريح المرج».. حصل على مبلغ من أحدهم بزعم توظيفه

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بحبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بقتل عامل بمدينة الخصوص، وطلبت تحريات المباحث، وصرّحت بدفن جثة المجني عليه وتسليمها لذويه.

اعترافات المتهمين بقتل «مستريح المرج»

وأدلى المتهمون بـ اعترافات تفصيلية حول الواقعة، وقرروا أمام جهات التحقيق وجود خلافات مالية بين أحدهم والمجني عليه، لتحصل الأخير منه على مبلغ مالي ومشغولات ذهبية بزعم توظيفها مقابل أرباح، وامتنع عن سدادها وتهرب من رد أصل المبلغ والمشغولات الذهبية، مما دفع المتهم الأول لتتبع المجني عليه من منطقة عمله حتى مسكنه بالمرج بالقاهرة، وقام بتكبيله بقطعة من القماش وتعدى عليه بالضرب بالأيدي، فأحدث إصابته ثم استعان بباقي المتهمين ووضعوه داخل جوال، ونقلوه لمنزلهم الكائن بدائرة قسم شرطة الخصوص، وتم احتجازه بشقة بالطابق الأرضي، إلا أنهم فوجئوا بوفاته، فقاموا بنقله للمخزن محل العثور تمهيدًا للتخلص منه.

تفاصيل قتل عامل في المرج

وكان اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية تلقي إخطاراً من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود معلومات بقيام 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، بالتردد على منزل كائن بدائرة القسم، مستقلين سيارة ملاكي ملك الثالث، وبحوزتهم جوال بلاستيكي قاموا بنقله من السيارة إلى داخل مخزن بالمنزل.

وبالانتقال والفحص، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم، وكشفت التحريات تفاصيل الواقعة، حيث أرشدوا عن هاتفين وحافظة نقود المجني عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وقررت جهات التحقيق حبسهم.