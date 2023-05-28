حبس 6 متهمين بمعاونة «مستريح السيارات» بأسوان سنتين وغرامة مالية

قضت محكمة جنح إدفو بأسوان، فى جلستها اليوم، بحبس 6 متهمين من أعوان مستريح السيارات طاهر الحصاوي، عامين وتغريمهم 3 آلاف جنيه تعويضا مؤقتا، بالإضافة إلى 500 جنيه كفالة و50 جنيها أتعاب محاماة.

محكمة جنح إدفو بمحافظة أسوان

جاء الحكم، برئاسة المستشار أحمد طه، رئيس محكمة جنح إدفو وأمانة سر، فى القضية رقم 24010 لسنة 2022، تهمة النصب والاحتيال وتوظيف أموال المواطنين، لـ7 متهمين من أعوان مستريح السيارات طاهر الحصاوي.

معاوني مستريح السيارات بأسوان

والمتهمون هم كارم بدري عبد الرازق، مقيم الشرفا مركز إدفو، هارب، وأحمد عبد النبي خضري ورمضان السيد أمين، مقيمين الشرفا مركز إدفو، وعوض الله على عبد الوهاب، مقيم الزويدية مركز إدفو، وأحمد محمود صادق، مقيم كلح القارة مركز إدفو، وخميس أحمد سيد، مقيم الشرفا مركز إدفو، وانتفاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى المتهم السابع وهو عاطف إبراهيم البهي وذلك بوفاته.

وكانت جهة التحقيق بإدفو شمال أسوان، أحالت القضية إلى محكمة إدفو، في تهمة تشكيل عصابي لتوظيف الأموال والنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، لصالح مستريح السيارات طاهر الحصاوي، الذي ألقت الشرطة القبض عليه أثناء محاولة اختبائه في الجيزة.