5 نصائح عاجلة من الأرصاد.. أمطار وسحب رعدية على أنحاء متفرقة من البلاد

شهدت مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد سحبا رعدية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد والسواحل الشمالية الغربية، ️يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، مع استمرار تكاثر السحب الممطرة على الصحراء الغربية، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

نصائح لمواجهة الطقس السيئ

وقدمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بعض النصائح التي يجب اتخاذها أثناء العواصف الرعدية كما يلي:

1- تجنب الوقوف تحت الأشجالر العالية واللوحات الإعلانية.

2- عدم ملامسة أعمدة الإنارة.

3-الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية.

4- يُفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الأمطار.

5- عند قيادة السيارة أثناء سقوط الأمطار يجب القيادة بحذر وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والأخرى.