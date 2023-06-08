حالة الطقس اليوم الخميس 8-6-2023.. أمطار ورياح وأتربة

أصدر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم، إذ يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الصعيد ووسط وجنوب سيناء، ويكون حارا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء، فيما يكون معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس اليوم

ووفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، فإن من المتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية ومدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية، وسوف تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وتمتد خفيفة للقاهرة الكبرة والوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة وشمال وجنوب الصعيد، وجبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 38 - 29

- العاصمة الإدارية 38 - 29

- أكتوبر 39 - 28

- بنها 38 - 29

- دمنهور 37 - 29

- وادي النطرون 39 - 28

- كفر الشيخ 37 - 28

- المنصورة 38 - 29

- الزقازيق 39 - 30

- شبين الكوم 38 - 29

- طنطا 37 - 26

- دمياط 38 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 37 - 25

- السويس 36 - 24

- العريش 30 - 25

- رفح 30 - 24

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 37 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 41 - 30

- الإسكندرية 34 - 23

- العلمين الجديدة 33 - 22

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 40 - 29

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 38 - 28

- بني سويف 39 - 29

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 44 - 29

- الأقصر 46 - 30

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31