رياح شديدة محملة بالأتربة تضرب أسيوط وتحجب الرؤية عن الطرق.. (صور)

تعرضت مراكز محافظة أسيوط، منذ قليل، لموجة من التقلبات الجوية، تضمنت نشاطا للرياح محملة بالأتربة، وتسببت في حجب الرؤية عن الطرق والشوارع الرئيسية والسريعة.

رياح محملة بالأتربة

وأعلن مركز إدارة الأزمات والطوارئ في محافظة أسيوط، تعرض معظم مراكز محافظة أسيوط لرياح محملة بالأتربة، مناشدا المواطنين اتباع التعليمات أثناء الرياح المثيرة للرمال والأتربة للحفاظ على المواطنين والمارة وقائدي المركبات.

رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات

وقال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمختلف القطاعات والمدن بعد تحذيرات هيئة الأرصاد بتعرض المحافظة لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وعقد غرفة عمليات المحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز لمواجهة أي أخطار أو كوارث تشهدها المحافظة لا قدر الله ومراجعة أسلاك الكهرباء وبالوعات الصرف الصحي ومخرات السيول وكذلك الاستعداد الكامل لأي شيء قد يحدث، مناشدا قائدي المركبات السير بحذر أثناء تلك الموجة للحفاظ على الأرواح والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق.