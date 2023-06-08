التشيك ترسل مساعدات طارئة إلى أوكرانيا عقب فيضان سد «نوفا كاخوفكا»

أعلن رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، أنّ بلاده ستقدّم مساعدات إلى أوكرانيا، متمثلة في صهاريج من أجل توزيع مياه الشرب، وسترات نجاة، ومضخات مياه، للمساعدة في جهود الإنقاذ في أعقاب فيضان سد «نوفا كاخوفكا» جنوب أوكرانيا.

مساعدات تشيكية طارئة لأوكرانيا

وقال فيالا، حسب ما ذكر راديو «براغ الدولي» في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، أنّ وزارة الدفاع التشيكية سترسل المساعدات على الفور، مشيرا إلى أنّه سيتأكد من الاحتياجات الضرورية لأوكرانيا، وسينسق المزيد من المساعدات من الوزارات الأخرى.

من جانبه، قال وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، إنّ وزارته سترسل 10 ملايين كرونة تشيكية كمساعدات إنسانية لأوكرانيا.

وأفادت منظمة «الناس في حاجة» غير الحكومية، بأنّها ستقدم 120 ألف لتر من مياه الشرب المعبأة وخزانات المياه وغيرها من المواد الأخرى خلال الأيام المقبلة.

انهيار سد التشيك «نوفا كاخوفكا»

وأدى انهيار السد إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق، حيث تلقي أوكرانيا وروسيا باللوم على بعضهما البعض في هذا الحادث.