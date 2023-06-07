تحذيرات من استمرار تدفق المياه بعد انهيار سد «كاخوفكا» بأوكرانيا

حذرت السلطات الأوكرانية من استمرار تدفق المياه لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سد «نوفا كاخوفكا»، وتوقع مسؤولون ارتفاع منسوب المياه بشكل أكبر بعد الانهيار المفاجئ للسد، أمس الثلاثاء، على بعد 70 كيلومترا إلى الشرق من مدينة «خيرسون» رغم تباطؤ تدفق المياه.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن المتسبب في انهيار سد نوفا كاخوفكا، واتهمت كييف القوات الروسية بتفجير السد ومحطة الطاقة الكهرومائية المجاورة، التي تقع في منطقة تسيطر عليها موسكو منذ أكثر من عام، فيما ألقت موسكو باللوم في انهيار السد على القصف الأوكراني للمنطقة المتنازع عليها حيث يفصل نهر «دنيبرو» بين الجانبين.

انهيار سد نوفا كاخوفكا

وقال رئيس بلدية نوفا كاخوفكا، المعين من جانب موسكو، إنّ 7 أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، بعدما غمرت المياه المناطق المجاورة، إثر انهيار سد نوفا كاخوفكا، وفقا لما نقلت وكالة الأنباء الروسية «تاس».

فيما نوه مسؤولون أوكرانيون أنّ حوالي 42 ألفا معرضون لخطر الفيضانات سواء في المناطق الخاضعة للسيطرة الروسية أو الأوكرانية على طول نهر دنيبرو.

الاتحاد الأوروبي يُدين تدمير سد كاخوفكا

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً أدان فيه تدمير سد نوفا كاخوفكا الأوكراني، معتبرًا أن هجمات روسيا على البنية التحتية في أوكرانيا وصلت إلى مستوى غير مسبوق، بعد تدمير السد الذي يشكل أهمية كبيرة في توليد الطاقة الكهرومائية.

ونقل البيان عن جوزيف بوريل، ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن هذا الحادث يمثل بُعدًا جديدًا للفظائع الروسية، وقد يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، لاسيما القانون الإنساني الدولي.