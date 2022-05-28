شهر بؤونة يدق الأبواب وصيف مبكر قبل موعده بـ20 يوما

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ والنظم الخبيرة بوزارة الزراعة: «إن شهر بؤونة دق الأبواب قبل بدايته الفلكية بأكثر من 20 يوما وهو ما يشير إلى بداية دخول صيف ساخن»، متوقعا أن ترتفع الحرارة بقيم كبيرة بداية من يوم غد الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل في كل أنحاء الجمهورية، وتكون في أكبر قيم لها في محافظات جنوب الصعيد لتقترب من 43 درجة مئوية في محافظات أسوان والأقصر وقنا وسوهاج.

وأضاف أن ما سيقلل من التأثير الحاد للحرارة أن اتجاهات الرياح في أغلبها شمالية مما يخفف من حدوث الشرد أو الرياح المحملة بالأتربة، وهو ما يؤدي إلى تبريد للحرارة بشكل سريع نهاية النهار الأمر الذي يمنع حدوث تراكم لتأثيرات الحرارة العالية، وخاصة على النباتات وهو ما يقلل من تنفس الظلام الهادم للمادة التي يوجهها النبات للثمار.

توصيات زراعية هامة للمحاصيل الصيفية

وأكد أن ذلك سيكون له تأثير ذلك على المحاصيل الصيفية، والتي بدأ المزارعون في زراعتها مثل الذرة والقطن والأرز وكذلك محاصيل البساتين من أشجار الفاكهة، لكن سيكون المانجو هو أكثر المحاصيل حساسية لارتفاع الحرارة خلال فترة بداية تكون الثمار، الأمر الذي يتطلب تقريب فترات الري وإضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم والرش، اليوم السبت، بمركبات البوتاسيوم خاصة السليكات وكذلك بساتين الزيتون وأشجار الموالح «الليمون والبرتقال واليوسفي».

توصيات هامة للصوب الزراعية ومزارع الدواجن

وتابع أنه فيما يتعلق بالصوب الزراعية فمن الضروري العمل على التهوية الجيدة من جوانب الصوبة الغربية والجنوبية لضمان خروج الهواء الساخن وإعطاء ريات غزيرة في الصباح الباكر، قبل ارتفاع درجة الحرارة خلال النهار، أما فيما يتعلق بمزارع الدواجن «المفتوحة» فمن الضروري تغيير مياه الشرب باستمرار للطيور وتكثيف إضافة الأحماض الأمينية للأعلاف، وكذلك روافع المناعة بتقديم الأدوية اللازمة لذلك.