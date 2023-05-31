9 أيام على بداية بؤونة.. حكاية شهر المعونة والحرارة الملعونة وعلاقته بالعسل

9 أيام فقط هي كل ما يفصلنا عن بداية شهر بؤونة عاشر أشهر السنة القبطية والمعروف بشهر المأونة والمعونة والحرارة الملعونة، كما أنّه ثاني أشهر الحصاد في مصر القديمة، والذي ينطلق بدءًا من 8 يونيو وينتهي في 7 يوليو، وهو يتوسط شهري بشنس وأبيب، واشتهر بالكثير من الأمثلة الشعبية، وارتبط ارتباطًا وثيقًا بارتفاع درجة الحرارة.

وتستعرض «الوطن» حكاية شهر بؤونة القبطي والأمثلة الشعبية المرتبطة به، وفقًا لما ورد في كتاب السنسكار الخاص بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يحوي سير القديسين والشهداء، فضلًا عن أيام الصوم، وتذكارات الأعياد، والتي تم ترتيبها بحسب أيام السنة، ويقرأ منه في الصلوات اليومية داخل الكنائس.

أمثلة شعبية مرتبطة بشهر بؤونة

وارتبط شهر بؤونة بالكثير من الأمثلة الشعبية، كما أنّه مرتبط بظهور الكثير من أنواع الفاكهة وخصوصًا التين والمشمش، ولكل مثل شعبي من الأمثلة المرتبطة به سبب واضح أبرزها الأمثلة الآتية:

بؤونة تكتر فيه الحرارة الملعونة.. وذلك لأنّه يشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

بؤونة خزن المؤونة.. نظرًا لكونه ثاني شهر في الحصاد ويتم خلاله تخزين التموين من الحبوب.

بؤونة معونة.. نظرًا لوجود تعاون بين الناس وبعضها البعض خصوصًا في أعمال الحصاد.

بؤونة فلق الحجر.. لأنّ المعادن والأحجار الكريمة تستوي خلاله بسبب شدة الحرارة.

عسل بؤونة.. والذي يرتبط بحصاد عسل النحل والذي يشتهر بأنّه أفضل توقيت والذي يسمى بـ«القطفة الأولى».

ما هو تاريخ اليوم بالتقويم القبطي؟

ويطرح العشرات سؤالًا حول ما هو تاريخ اليوم بالتقويم القبطي، فيما يوضح السنسكار أنّ اليوم يوافق 22 من شهر بشنس 1740.

ما هي أسماء الشهور القبطية؟

وحول سؤال ما هي أسماء الشهور القبطية؟ فإنّ التقويم القبطي يضم 13 شهرًا يبلغ عدد أيام كل شهر فيهم 30 يومًا، آخرها شهر نسيء ويعرف بالشهر الصغير حيث أنّه آخر الشهور المكملة للسنة القبطية التي يتم حسابها وفقًا للتقويم النجمي لدورة نجم الشعري اليمانية حيث تبدأ من يوم 12 سبتمبر.

ما هي الشهور القبطية؟