«تعاونيات الإسكان» تعلن طرح 361 وحدة سكنية بتسهيلات في السداد

أعلنت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، طرح 361 وحدة سكنية بمساحاتٍ متنوعةٍ من 95 إلى 155 مترًا مربعًا، لافتة إلى وجود تسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات.

وتستعرض بوابة «الوطن» في السطور التالية، أماكن الوحدات السكنية المطروحة من قب هيئة تعاونيات الإسكان والبناء.

أماكن وحدات هيئة تعاونيات الإسكان والبناء

وذكرت الهيئة، أنّ الوحدات التي طُرحت، تقع في الأماكن الآتية: «لؤلؤة العاشر من رمضان، لؤلؤة القاهرة الجديدة، لؤلؤة أكتوبر، لؤلؤة بدر»، موضحة أنّ التسليم سيكون في يوليو 2024.

الوحدات بخصم يصل إلى 20%

ونوهت الهيئة بأنّه في حال سداد ثمن الوحدة كاش بالكامل، سيتم تطبيق خصم على سعرها بقيمة 20%، وعدم الدخول في قرعة، لافتة إلى أن طرح كراسة الشروط سيكون بداية من 12 يونيو الجاري بـ300 جنيه، في مقر الهيئة بمدينة نصر.

مواعيد حجز الوحدات المطروحة

وحددت هيئة تعاونيات الإسكان والبناء، مواعيد تقديم طلبات حجز الوحدات، كالآتي:

- مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة من 4 إلى 13 يوليو.

- مشروع لؤلؤة بدر من 17 إلى 26 يوليو.

- مشروع لؤلؤة أكتوبر 31 يوليو إلى 10 أغسطس.

- مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان من 14 إلى 24 أغسطس.