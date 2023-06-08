«الأرصاد» تحذّر من تقلبات طقس اليوم.. أمطار رعدية والحرارة تصل لـ45 درجة

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانا بشأن حالة الطقس اليوم، حيث كشف آخر صور الأقمار الصناعية، عن وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر على معظم الأنحاء، ويحجب أشعة الشمس، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا، ويصاحب ذلك هبات للرياح تزيد نشاط الرياح والأتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة.

ويُتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية اليوم، لتكون مثيرة للرمال والأتربة، تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية كما يلي:

- القاهرة 38 - 29

- العاصمة الإدارية 38 - 29

- أكتوبر 39 - 28

- بنها 38 - 29

- دمنهور 37 - 29

- وادي النطرون 39 - 28

- كفر الشيخ 37 - 28

- المنصورة 38 - 29

- الزقازيق 39 - 30

- شبين الكوم 38 - 29

- طنطا 37 - 26

- دمياط 38 - 21

- بورسعيد 27 - 20

- الإسماعيلية 37 - 25

- السويس 36 - 24

- العريش 30 - 25

- رفح 30 - 24

- رأس سدر 39 - 20

- نخل 38 - 14

- كاترين 28 - 16

- الطور 37 - 24

- طابا 36 - 27

- شرم الشيخ 41 - 30

- الإسكندرية 34 - 23

- العلمين الجديدة 33 - 22

- مطروح 25 - 17

- السلوم 25 - 19

- سيوة 39 - 20

- رأس غارب 40 - 29

- الغردقة 38 - 27

- سفاجا 39 - 28

- مرسى علم 39 - 27

- شلاتين 38 - 28

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 34 - 28

- الفيوم 38 - 28

- بني سويف 39 - 29

- المنيا 40 - 28

- أسيوط 41 - 29

- سوهاج 42 - 28

- قنا 44 - 29

- الأقصر 46 - 30

- أسوان 45 - 31

- الوادي الجديد 45 - 30

- أبو سمبل 45 - 31