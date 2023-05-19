تشريح جثة فتاة عثر عليها داخل منزلها بالمقطم في ظروف غامضة

قررت النيابة العامة نقل جثة فتاة عثر عليها في ظروف غامضة داخل منزلها في المقطم إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

النيابة العامة تطلب التحفظ على كاميرات المراقبة

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، ومعرفة إذا كانت تتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار الفتاة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، وفحص المترددين على العقار في وقت معاصر لاكتشاف الواقعة، وكذلك التحفظ على هاتف الفتاة وفحص جميع المكالمات والرسائل.

بلاغ بالعثور على فتاة جثة هامدة

تلقي مأمور قسم شرطة المقطم بلاغا بالعثور على فتاة جثة هامدة، داخل منزلها بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة فتاة تدعى ياسمين، 22 سنة، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها الداخلية والخارجية، ووجود آثار سحجات في مناطق مختلفة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار تكثيف الجهود للوقوف على ملابساتها.