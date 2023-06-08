«تعليم مطروح»: الصحافة المدرسية تحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، حصول مدارس تعليم مطروح على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في مسابقات المعارض الصحفية والمجلة الإلكترونية، والحديث الصحفي الإلكتروني التابعة لأنشطة الصحافة المدرسية، التي تشرف عليها الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، متمنيا لهم وافر التوفيق وتحقيق المزيد من التفوق، لرفع اسم المحافظة عاليا في مختلف المسابقات التى تنظمها الوزارة على مستوى الجمهورية.

مراكز أولي لمدارس مطروح

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بلالمحافظة، في بيان اليوم، إنّ مدرسة العمدة أحمد طرام الإعدادية بنات، حققت إنجازا فريدا بالحصول على المركز الأول على مستوي الجمهورية في مسابقة الحديث الصحفي الإلكتروني للمرحلة الإعدادية، وحققت مدرسة الروضة الخاصة المركز الثالث في مسابقة المجلة الإلكترونية للمرحلة الابتدائية، وحصلت مدرسة تحفيظ القرآن الإعدادية بنات على المركز الرابع في مسابقة المجلة الإلكترونية على مستوي الجمهورية للمرحلة الإعدادية بالإضافة إلي تحقيق تعليم مطروح المركز الرابع أيضا على مستوي الجمهورية في مسابقة المعارض الصحفية.

تحقيق التميز العلمي

وأهدى وكيل تعليم مطروح إنجاز الصحافة المدرسية إلي اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لدعمه المستمر للمنظومة التربوية، وحرصه الدائم على تحقيق التميز العلمي والتفعيل النموذجي للأنشطة التربوية .

الصحافة المدرسية

وأوضح أنّ حصول تعليم مطروح على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات الصحافة المدرسية، يعد تواصلا لجهود المدارس في الإدارات التعليمية التى حققها تعليم مطروح في مختلف الأنشطة التربوية والطلابية بالمسابقات المركزية على مستوى الجمهورية، ووجه الشكر للشؤون التنفيذية، وتوجيه عام الصحافة المدرسية موجهين وأخصائيين والمدارس الفائزة، داعيا الموجهين والأخصائيين لبذل مزيد من الجهد والإخلاص والتفاني في العمل، للحفاظ على المستوى المتقدم المتميز لطلبة وطالبات تعليم مطروح في كافة الأنشطة التربوية.

على جانب آخر، حققت مدرسة الحمام التجارية، إنجازا بالحصول على المركز الأول على مستوي المحافظة في مسابقة أكفأ مدرسة، والمركز الثالث والعشرين جمهوريا بذات المسابقة.