طبيب وسيارة إسعاف في كل لجنة لامتحانات الثانوية العامة بجنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من وضع اللمسات النهائية بشأن امتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها الأحد المقبل، موضحا أنه عقد عدة اجتماعات بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ومديريات التربية والتعليم والصحة والتموين ورؤساء المدن، للتأكد من تطبيق التعليمات الخاصة، والتشديد على الربط مع غرفة عمليات المحافظة.

غلق الطرق المحيطة باللجان

وأكد المحافظ أنه تقرر غلق الطرق المحيطة بلجان الثانوية العامة منذ الصباح حتى انتهاء الوقت المحدد، مشيرا إلى أن إدارة مرور جنوب سيناء برئاسة اللواء حسن الحو وضعت حواجز بجوار لجان الثانوية العامة، ومسارات بديلة للسيارات، حيث يكون الغلق جزئيا منذ السابعة صباحا وحتى الثانية ظهرا يوميا لحين انتهاء مارثون الثانوية العامة.

وأعلن المحافظ أنه تقرر توفير طبيب داخل كل لجنة امتحانات على مستوى المدن، مع الدفع بسيارات إسعاف أمام كل لجنة وسيارة دفاع مدني للتدخل حال حدوث طورائ، موضحا أنه جرى تكليف الدكتور عبد التواب عريضة وكيل وزارة الصحة بمتابعة التجهيزات الطبية باللجان.

وتابع أن غرفة عمليات المحافظة ستقوم يوميا بالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة علي مستوى مدن المحافظة، ومتابعة الموقف أولا بأول منذ وصول أسئلة الامتحانات وحتى توزيعها، مؤكدا ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب والمراقبين باللجان.

في سياق متصل، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى الانتهاء من كل الاستعدادات لانطلاق امتحانات الثانوية العامة وفق الجدول المحدد سواء بتجهيز اللجان أو الاستراحات المخصصة للمنتدبين، موضحا أن لجان الثانوية العامة في جنوب سيناء موزعة على مدن طور سيناء، ورأس سدر وشرم الشيخ، ودهب، وأبورديس، ونويبع.