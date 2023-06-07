المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 2023.. تنطلق الإثنين المقبل

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 2023، من أكثر الأسئلة المتداولة بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي وخاصة مع قرب امتحانات الثانوية العامة المقرر أن تنطلق يوم 12 يونيو الجاري بالمواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء»، وفقا للجداول المعتمدة والمعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 2023

تستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، توزيع المجموع الكلي لامتحانات الثانوية العامة 2023 للشعبتين «علمي علوم وعلمي رياضة» والأدبي، والمقدر بـ410 درجات:

المجموع الكلي للشعبة الأدبية

- درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

- درجات مادة الجغرافيا 60 درجة.

- درجات مادة التاريخ 60 درجة.

- درجات مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

- درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

المجموع الكلي للشعبة العلمية رياضة

- درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

-درجات مادة الديناميكا 30 درجة.

- درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

-درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

- درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة.

- درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

- درجات مادة الكيمياء 60 درجة

المجموع الكلي لشعبة علمي علوم

- درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

- درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

- درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

- درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

- درجات مادة الأحياء 60 درجة.

- مادة الجيولوجيا 60 درجة.