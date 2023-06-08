سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين.. تخفيض يصل إلى 30%

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخصيص عددٍ من منافذ البيع المتحركة والثابتة في أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية؛ لبيع المنتجات والسلع الغذائية بسعر في المتناول، خصوصًا سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين، الذي يصل إلى تخفيض بقيمة تتراوح من 25 إلى 30%.

ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص بوابة «الوطن» على تقديمه نوافيكم في السطور التالية، بسعر كيلو اللحمة في منافذ التموين.

سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين

وأوضحت التقارير أن سعر كيلو اللحمة في منافذ التموين، جاء على النحو الآتي:

- سعر كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- سعر كليو اللحوم السودانية الطازجة 165 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- سعر كيلو البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

-سعر كيلو الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- سعر كيلو اللحوم القطع المجمدة 155 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- سعر عرق التربيانكو بين 280 و300 جنيه.

سعر كيلو اللحمة في الأسواق

- سعر كيلو البوفتيك 250 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة البلدي بـ250 جنيهًا.

- سعر كيلو الموزة الكندوز 240 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة 220 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق البلدي بـ220 جنيهًا.