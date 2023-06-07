«التموين»: تنويع مصادر استيراد اللحوم لضبط الأسعار

قال رمضان الشحات، مدير المكتب الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن اللحوم شهدت انخفاضاً في الأسعار بواقع 30 و25 و20 جنيهاً للكيلو، وذلك بعد عملية الاستيراد التي تقوم بها وزارة التموين من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لحوالي 30 ألف رأس ماشية.

تنويع منافذ استيراد رؤوس الماشية

وأضاف «الشحات»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن وزير التموين الدكتور علي المصيلحي وجه بتنويع مصادر استيراد اللحوم، وذلك من جيبوتي وتنزانيا وأوغندا، فضلا عن استيراد لحوم مجمدة من الهند، إلى جانب عمليات الاستيراد الدائم من السودان.

ولفت أن قرب مجزر توشكى بأسوان من السودان يسهم في وصول رؤوس ماشية كثيرة من الولايات الشمالية المتاخمة للحدود المصرية، والشركة المصرية السودانية تقوم بجهد كبير بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة الوطنية للخدمة الوطنية لاستيراد هذه الرؤوس.

7800 رأس ماشية بمنفذ توشكى

وأشار «الشحات» إلى أن منفذ توشكى به 7800 رأس ماشية حية الآن، ويدخل في المجزر من 400 إلى 500 رأس حية بالمجزر، ويتم ذبح ما يصل إلى 250 رأس ماشية يوميا، ويزيد هذا الرقم مع حلول عيد الأضحى المبارك.