أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في السويس.. كيلو اللحمة بـ160 جنيها

أسعار السلع بمعرض أهلاً رمضان في السويس 2023، تشهد تخفيضات تصل إلى 30% بعدد من السلع الأساسية، وتوفر كميات كبيرة من السلع.

رفع درجة الاستعداد في السويس

ومن جانبه شدد اللواء عبد المجيد صقر على مختلف المديريات، برفع درجة الاستعداد للعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة

محمد الملاح رئيس الغرفة التجارية في محافظة السويس، قال في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إن اللواء عبد المجيد صقر، شدد على منح الفرصة لجميع تجار السويس بالاشتراك في معرض أهلاً رمضان، بشرط تخفيض السعر عن سعر السوق.

وأكد محمد رشاد وكيل وزارة التموين في السويس، أن جميع السلع في معرض أهلاً رمضان تشهد تخفيضات سواء الزيت أو اللحوم وغيرها، فضلاً عن طرح سلع بأسعار مناسبة بالمجمعات الاستهلاكية.

أسعار بعض السلع في معرض أهلاً رمضان بالسويس

- كيلو السكر 14,5 جنيه.

- كيلو دقيق معبأ 18 جنيه.

- زيت 800 ملي خليط 35 جنيه.

- المكرونة 400 جرام 9 جنيهات.

- كيلو مكرونة 23 جنيها.

- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 190 جنيها.

-لحوم مفرومة 160 جنيهاً