أماكن بيع اللحوم المخفضة في منافذ التموين بقنا.. إليك التفاصيل

واصلت المجمعات الاستهلاكية في محافظة قنا، بيع اللحوم السوداني والتشادية للمواطنين في منافذها على مستوى المحافظة بأسعار مخفضة بسعر 195 جنيها للكيلو وفقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير لحوم للمواطنين بأسعار مخفضة.

أماكن بيع اللحوم المخفضة بقنا

وتستعرض «الوطن» منافذ بيع اللحوم المخفضة بأسعار 195جنيها للكيلو في المجمعات الاستهلاكية بقنا وهي كالآتي.

- منفذ بيع الشركة المصرية أمام مديرية التربية والتعليم بمدينة قنا

- منفذ بيع الشركة المصرية 2000 بجوار بنك القاهرة.

- ملحق الشركة المصرية في مدينة قنا.

- منافذ الشركة المصرية 2000 في مدن محافظة قنا.

تموين قنا: توفير اللحوم في المنافذ المخصصة

وقال أحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة قنا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن مديرية التموين استلمت عدد من العجول المذبوحة وجار بيعها بأسعار محددة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن سعر كيلو اللحوم 195 جنيها، إذ أن المواطن (رب الأسرة) يحصل على 2 كيلو فقط وفق تعليمات وزارة التموين خلال عمليات البيع والتوزيع، لافتا إلى أن الهدف من توفير اللحوم لزيادة المعروض من اللحوم وتخفيفا على كاهل المواطنين.

وكشف أن عمليات البيع مستمرة في منافذ بيع الشركة المصرية 2000 التي تبدأ عملها في المواعيد الرسمية.