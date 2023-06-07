أسعار السلع الغذائية واللحوم والدواجن في منافذ «الزراعة» و«التموين»

تنتشر منافذ وزرتي الزراعة والتموين في محافظات الجمهورية كافة، حيث توفر جميع السلع الغذائية، إضافة إلى اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة أقل 35% من الأسعار في محلات الجزارة والدواجن.

أسعار اللحوم والدواجن اليوم في منافذ الزراعة والتموين

واستقرت أسعار اللحوم والدواجن اليوم، في منافذ التموين والزراعة، في ظل حرص الدولة على ضخ أطنان من السلع الغذائية واللحوم يوميا لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

- دواجن مستورة برازيلية سعر الكيلو 65 جنيها.

- دواجن محلية «بلدي» مجمدة الكيلو بسعر 65 جنيها.

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- المفروم الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية اليوم في منافذ الزراعة والتموين

- زجاجة زيت وزن 800 مللي بسعر 35 جنيها.

- زجاجة زيت وزن 900 مللي بسعر 52 جنيها.

- زيت كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.

- كيلو سكر أبيض بسعر 14.5 جنيه.

- كيلو أرز مصري بسعر 18.5 جنيه .

- كيس مكرونة 500 جرام 8 جنيه.

- كيس شعرية 500 جرام 8 جنيهات.