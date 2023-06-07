أمين الفتوى بـ«الإفتاء» عبر قناة الناس: ردوا الحقوق قبل الحج لتغفر ذنوبكم

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الهدف من الحج هو الرجوع بلا ذنوب، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف: «منْ حجَّ فَلَم يرْفُثْ، وَلَم يفْسُقْ، رجَع كَيَومِ ولَدتْهُ أُمُّهُ».

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الأربعاء: «طيب يبقى لازم قبل ما نحج نتهيأ لهذه المغفرة بتنقية أنفسنا من الحرام لأن ربنا لا يقبل إلا طيب، فلازم يكون كل أمرك وأموالك وأكلك طيب وملبسك طيب، لازم كل أمورك تكون حلال، وترد حقوق العباد»، مستشهدا بقول الله سبحانه وتعالى: «كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّه».

يجب رد مظالم الناس

واستكمل: «لو عاوز ذنبوك كلها تغفر لازم ترد مظالم الناس وتتوب وتستغفر، وتتحلل نهائيا من الحرام، مفيش حاجة اسمها عمل اللي عاوزه وبعد كده أطلع الحج، ربنا يغفر لي، لأ ده اسمها تحدي لله، لازم تقبل على الله بنفس معترفة بالمعصية وعدم ارتكابها مرة أخرى».

قناة الناس في شكلها الجديد

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023، وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.