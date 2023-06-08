 ‎نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس في جميع الإدارات التعليمية.. اعرفها الآن

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المديريات التعليمية، عقب اعتمادها من المحافظين وإعلانها على الصفحات الرسمية لكل محافظة على حده والمديريات التعليمية التابعة لها، إذ يمكن حصول الطالب عليها برقم الجلوس، ومعرفة ترتيبه بالمحافظة ومجموع درجاته تفصيليا.

نتيجه الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

‎وأعلنت وزارة التربية والتعليم نتيجة أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظات، وأوائل الإدارات التعليمية والمدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات

‎وتنشر «الوطن» نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس في جميع المديريات والإدارات التعليمية، كالتالي:

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة بورسعيد بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة أسوان بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحر الأحمر بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعادية 2023 في محافظة شمال سيناء بالاسم ورقم الجلوس من هنـــــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة القاهرة بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من هـنـا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة مطروح بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة سوهاج بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الفيوم بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في محافظة الشرقية بالاسم ورقم الجلوس من هـنــا

يذكر أن بعض المحافظات تنتظر اعتماد النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة منها المنوفية وقنا.