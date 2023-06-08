يترقب الآلاف من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023 والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة، وفق ما أكده مصدر مسؤول في محافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، حيث أكد أن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 ستكون مبشرة للطلاب بنسبة نجاح مرتفعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023

وسيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2023 عبر الموقع الرسمي لمحافظة المنوفية من خلال الرابط التالي من هنا، بعد الانتهاء من تصحيح المواد ورصد الدرجات وإجراء المراجعات، واعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية خلال الساعات المقبلة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وأكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الترم الثاني 2023 سيتم نشرها عبر صفحة محافظة المنوفية وعلي الصفحات الإلكترونية الخاصة بمديرية التربية والتعليم، فور اعتمادها من محافظ المنوفية، مؤكداً أن النتيجة ستكون مبشرة للطلاب.

وأضاف الفولي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 20230 تكت مراجعتها بدقة من قبل مسؤولي الكنترول لكي يحصل كل طالب على حقه، موجها الشكر لكل المشاركين في الامتحانات والكنترول للوصول إلي إعلان النتيجة.