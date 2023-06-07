أعلنت مديرية التربية والتعليم توافر نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس على منصات المديرية على الإنترنت والصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية على الفيس بوك، حيث يستطيع الطلاب الحصول على النتيجة من خلال هذه المنصات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس متوافر حاليا على موقع مديرية التربية والتعليم من هنا، وعلى الرابط التالي يمكن تنزيل النتيجة كاملة من هنا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن للطلاب الحصول عليها الآن وستكون متوافرة بالإدارات التعليمية والمدارس اعتبارا من غدا للحصول على شهادة تقدير الدرجات على أن يتم فتح تظلمات النتيجة خلال الساعات المقبلة

أضافت أن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد النتيجة وأصبحت نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 بالاسم ورقم الجلوس متاحة لكل الطلاب حيث بلغت نسبة النجاح العامة 80.67 % وفي نتيجة الإعدادية المهنية وصلت 89 %.

وقدمت وكيلة الوزارة التهنئة للناجحين في نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2023 وتمنت لهم دوام التوفيق والتقدم مشيرة أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 98556 طالبا وطالبة، نجح منهم 78036 طالب وطالبة.

افتتاح العديد من المدارس بمراكز القليوبية

أضافت في بيان لها أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالأنشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.