إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي الدولي أمام مدخل مدينة الضبعة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ونقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة تأمين الطريق وقسم شرطة الضبعة اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

وصول المصابين إلى المستشفى

واستقبلت مستشفى الضبعة المركزي مصابين حادث تصادم سيارتين طريق الإسكندرية مطروح، وجار تقديم الرعايه الطبية العاجلة لهم من خلال فريق الانتشار السريع في قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الضبعة، وعمل الأشعة اللازمة وإجراء التحاليل، حسب كل حالة، وتقدم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

الشرطة تنقل موقع الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الضبعة وشرطة تأمين طريق مطروح الإسكندرية الدولي إلى موقع الحادث، وجار الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل بالحادث إلى جهات التحقيق.