«الثقافة» تعلن موعد تخريج دفعة مشروع «ابدأ حلمك» في الوادي الجديد

أعلن المخرج أحمد طه المدير الفني لمشروع «ابدأ حلمك»، لتدريب الشباب على فنون المسرح، انطلاق المرحلة الثالثة من المشروع والتي تشمل محافظات شمال سيناء والمنوفية وقنا.

ويعد «ابدأ حلمك» لتدريب الشباب على فنون المسرح من المشروعات البارزة التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، في المحافظات بهدف اكتشاف المواهب الشباب ودعمها، وإتاحة الفرص أمامها للدفع بها إلى الساحة الفنية، وتعمل الهيئة وفق خطة خمسية لتنفيذ المشروع في جميع المحافظات بشكل دوري.

الفرق التي تخرجت في ابدأ حلمك

وأضاف في تصريح لـ«الوطن»، أن المشروع انتهى من تخريج فرق المرحلة الأولى التي تشمل 3 محافظات أسيوط والشرقية والفيوم، والمرحلة الثانية التي تشمل 4 محافظات بورسعيد والجيزة وبني سويف وكفر الشيخ، وكما تم اعتماد خريجي هذه الورش فرقة نوعية بهيئة قصور الثقافة.

موعد تخريج ورشة ابدا حلمك في الوادي

وتابع: «حاليا يجري استكمال التدريب في محافظة الوادي الجديد، استعدادا لتخريج دفعة المحافظة تزامنا مع اختيار الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023، ومن المقرر أن يتم تخريج ورشة ابدأ حلمك في الوادي خلال سبتمبر المقبل».

وتابع «طه»: «قدمنا مشروع التخرج هذا العام ليتزامن مع ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس بالمحافظة، وخلال البحث الميداني والظواهر المسرحية بالمحافظة وجدنا أن المعبد يشهد ظاهرة تعامد الشمس مثل معبد أبي سمبل مرتين في السنة، يوم 4 أبريل في عيد الحصاد، ويوم 6 سبتمبر في عيد بذر القمح، حسب ما كشفته وزارة الآثار عن الظاهرة في السنوات الأخيرة».

ولفت إلى أن المسرح يهتم برصد الظواهر الفريدة التي تتميز بها البيئات المحلية، لذلك حددنا التخرج ليكون 6 سبتمبر لإبراز هذه الظاهرة.