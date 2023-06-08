تحرير 21 مخالفة تموينية لمخابز بلدي في كفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع الجهات الرقابية والتفتيشية، حملاتها على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من ضمان وصول الدعم لمستحقيه، والالتزام بالقرارات التموينية المحددة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين.

ضبط 14 مخبزا للتلاعب في وزن الرغيف

وأسفرت جهود الحملة عن تحرير 21 محضرا، عبارة عن ضبط أحد المخابز البلدية لقيام المدير المسئول عن المخبز بالتصرف في عدد 14.5 جوال دقيق زنة 50 كيلوجراما، بإجمالي 725 كيلوجراما دقيق بلدي مدعم، وضبط مخبز بلدي لقيام المدير المسئول بتجميع عدد 2 جوال دقيق بلدي مدعم زنة الجوال 50 كيلوجراما دقيق بلدي مدعم.

وتضمنت المحاضر تحرير 12 محضرا لنقص وزن الخبز، و5 محاضر لعدم إعلان مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف، ومحضرين عدم نظافة أدوات العجين بالمخبزين، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.