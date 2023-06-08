مستشار الرئيس لشؤون الصحة: تراجع معدلات الكشف عن السرطان في أفريقيا

‎قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحية، إن القارة الأفريقية لا تزال تعاني من نقص اللقاحات بالرغم من توافر الأموال، مشيرًا إلى تطعيم 70% فقط من السكان في القارة الأفريقية بلقاح كورونا، مشيرا إلى سبب انخفاض معدلات الكشف عن الإصابة بالسرطان في أفريقيا، هو سرعة وفاة المرضى.

القطاع الصحي والتكنولوجيا في أفريقيا

‎وتابع في مؤتمر صحفي بالمعرض الطبي الأفريقي، الآن، أن التطورات التي يشهدها القطاع الطبي من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الأجهزة الطبية أدى إلى اكتشاف الأمراض بشكل أفضل عن الأوقات السابقة وتوفير حلول سريعة لعلاج تلك الأمراض.

سبب تراجع معدلات الكشف عن الإصابة بالسرطان

‎وكشف «تاج الدين»، أن سبب انخفاض معدلات الكشف عن الإصابة بالسرطان في أفريقيا، هو سرعة وفاة المرضى وتقدم أعمارهم، وكذلك نقص أجهزة الكشف عن الأمراض، ‎وأضاف أنه يوجد أكثر من مليار شخص ليس لديه إمكانية للوصول إلى نظام صحي مناسب وإدارة جيدة للأنظمة الصحية، بالإضافة إلى أجهزة تشخيص الأمراض في البلدان الإفريقية.

‎وأَكد أن الدولة المصرية تحرص على تقديم الخدمات الصحية والأدوية والأجهزة الطبية بنفس الكفاءة في جميع محافظات الجمهورية، وتنويع الأدوات الصحية بمختلف المحافظات لتحقيق مبدأ التكافؤ الطبي والصحي.