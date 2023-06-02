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نورهان حسن.. باحثة مصرية توصلت لأسباب عدم استجابة مرضى السرطان للعلاج الإشعاعي

كتب:

محمد عزالدين
09:18 م | الجمعة 02 يونيو 2023
الدكتورة نورهان حسن

الدكتورة نورهان حسن

كشفت الدكتورة نورهان حسن، باحثة ما بعد الدكتوراه في المستشفى الجامعي بمدينة كولون الألمانية، تفاصيل توصلها لأسباب جينية، وراء عدم استجابة مرضى السرطان للعلاج الإشعاعي، قائلة: إنها استطاعت من خلال البحث التوصل لسبب من ضمن الأسباب التي تقلل من كفاءة العلاج الإشعاعي في نوع من أنواع سرطانات الثدي لا يفلح معه العلاج الهرموني، وهذا النوع أشدهم شراسة.

معرفة الأسباب الجينية

وأضافت خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، أنهم استطاعوا معرفة الأسباب الجينية؛ إذ كانت تعمل على عائلة من البروتينات، وبحثت عن البروتين الذي يمكن أن يقلل كفاءة العلاج، واستطاعت معرفة واحد من أهم الأسباب أو البروتينات التي تؤثر في العلاج بشكل سلبي.

طريقة علاج عالية الكفاءة

وأوضحت أنه جارٍ العمل على هذا البروتين للبحث، عن طريقة علاج عالٍ الكفاءة، لدمجه مع العلاج الإشعاعي لتحسين كفاءة مرضى سرطان الثدي.

وتابعت: «لا أستطيع أن أقول إنه سيكون هناك حل قاطع خلال عامين أو ثلاثة، لكن ما فعلناه هي خطوة في بداية الحلول».

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