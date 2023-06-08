«الصحة» توضح أمراضا تنتقل من الأم إلى الجنين.. وتوجه رسالة للحوامل

حذرت وزارة الصحة والسكان، من أمراض تنتقل من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، مؤكدة أن هناك أمراضا يجب الحذر منها مثل فيروس الالتهاب الكبدي «ب»، وفيروس نقص المناعة البشري، وبكتيريا الزهري.

ووجهت وزارة الصحة في تقرير رسمي لها، دعوة للسيدات الحوامل بضرورة الكشف عنها مبكرًا ومعرفة طرق علاجها من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، لافتة إلى أن المبادرة تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا كل يوم عدا يوم الجمعة وتقدم كل الخدمات والرعاية الصحية بشكل مجاني.

أمراض تنتقل من الأم إلى الجنين

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية تقدم خدماتها لمبادرة صحة الأم والجنين يمكن الاتصال بالخط الساخن 15335 للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، مؤكدا أن الاكتشاف المبكر للأمراض يسهل من العلاج والمساهمة في نسب الشفاء التي تصل إلى 90% مع الكشف مبكرا.

كما دعت وزارة الصحة والسكان، المواطنين خاصة المقبلين على الزواج بضرورة المشاركة في مبادرة فحص المقبلين على الزواج للكشف عن أمراض يمكن أن تنتقل إلى الأجنة في حال إصابة أحد الطرفين كالزهيري وفيروس الكبد بي أو سي.

أهمية المبادرات الصحية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن الهدف من هذه المبادرات الصحية، المساهمة في إنشاء جيل خالٍ من الأمراض الوراثية، لافتة إلى أن الوزارة تقدم خدماتها للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر وراغبي الزواج.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تصدر شهادة صحية مؤمنة وتستخرج في غضون 14 يوما، مشيرة إلى أن الشهادات الطبية لا يمكن تزويرها وعلى المواطنين القيام بجميع الفحوصات الطبية داخل مبادرة المقبلين على الزواج، إذ أنها آمنة.