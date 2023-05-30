سمية الألفي لـ«الوطن»: تعافيت من السرطان ولا أعاني من مشاكل بالكلى

أكّدت الفنانة سمية الألفي أنَّ نتيجة الفحوصات الطبية والأشعة أثبتت تعافيها بشكل نهائي من مرض السرطان، مطمئنة جمهورها جمهورها على حالتها الصحية بعد إصابتها بالمرض اللعين لأشهر طويلة، مضيفة أنَّه لا صحة لما تردد أخيراً بشأن معاناتها من مشاكل بالكلى.

لمست حب الناس خلال فترة مرضي

وفي تصريحات خاصة لـ«الوطن»، شكرت سمية الألفي الجمهور على دعواتهم لها وقت أزمتها الصحية، مؤكّدة أنَّها لمست حب الناس بمجرد الإعلان عن نبأ إصابتها بالمرض اللعين.

بدأت رحلة سمية الألفي مع السرطان في ديسمبر 2021، عندما دخلت إلى غرفة العمليات في أحد المستشفيات الكبرى في القاهرة لاستئصال ورم في الجهاز اللمفاوي بمنطقتي تحت الإبط والصدر، وهي العملية التي استمرت على مدار 4 ساعات متواصلة، وخرجت بعد أيام من المستشفى لتلقي علاجها في المنزل.

تفاصيل رحلة سمية الألفي مع السرطان

وتلقت الفنانة الكبيرة جلسات كيماوي استمرت عليها حتى يوليو 2022، ولكن تم تخفيف الجرعات بعد تحسنها الملحوظ، وفقًا لما أعلنته في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء dmc» مع إيمان الحصري، إذ قالت «النوع الذي اكتشفه الأطباء كان نوع قوي لذلك خضعت لعلاج مكثف وكان صعب للغاية، ولكن الحمد الله أحصل على جرعات أقل أسبوعيًا وبدأ جهاز المناعة يستعيد نفسه مرة أخرى».

وفي يناير الماضي أعلنت الفنانة تعافيها نهائيا من مرض السرطان بعد مرور عام على الجراحة التي خضعت لها.

سمية الألفي توجه رسالة لمريضات سرطان الثدي: تمسكن بالأمل

وعن تفاصيل وضعها الصحي في الفترة الحالية، أكّدت سمية الألفي أنَّها بصحة جيدة وتعافت تماما، موجهة نصيحة للسيدات اللاتي يعانين من نفس المرض فحثتهم على التمسك بالأمل والرضا، قائلة: «الرضا بالله مهم جدًا.. أنا كنت راضية بقضاء الله أيا كان وكنت أقول دائما الحمد الله».