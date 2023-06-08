شروط تقديم طلاب الإعدادية لمدرسة توشيبا العربي.. بينها اجتياز الاختبارات

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يتساءل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية عن تفاصيل الدراسة بمدرسة توشيبا العربي وشروط التقديم والتخصصات والمميزات التي تقدمها المدرسة للطلاب، كأحد بدائل الثانوية العامة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل الدراسة بمدارس توشيبا العربي وشروط ومميزات الالتحاق بها للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية:

شروط التقديم في مدارس توشيبا العربي

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يكون حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة في أول أكتوبر 2023.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي الشامل والتحاليل الطبية.

مميزات مدرسة توشيبا العربي للتكنولوجيا التطبيقية

- الدراسة ثلاث سنوات.

- توفير فرص تعيين الطلاب المتميزين.

- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- يكون التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- يتم الحصول على مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب للمدرسة.

- توفير وجبة غداء.

التخصصات بمدرسة توشيبا العربي

- الكهرباء، التبريد والتكييف.

- الميكانيكا، اللوجستيات.

المنهج الدراسي

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.