التعليم: آخر موعد للاعتذارات عن امتحانات الثانوية العامة 2023 اليوم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الخميس 8 يونيو، آخر موعد للاعتذارات عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023، المقرر أن تنطلق يوم الاثنين وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة، مؤكدة أنه لن يقبل أو يلتفت إلى أي اعتذار بعد الموعد المحدد.

اعتذارات امتحانات الثانوية العامة 2023 .. تعليمات مهمة

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا يعتبر المنتدب معتذرا إلا بعد تسلمه خطاب قبول العذر من لجنة الإدارة لامتحان الثانوية العامة، وتقوم المدرسة بعد توقيع المنتدبين على كشوف 3 عضوية وختمها من المدرسة وإرسالها إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة لتجميعها وإرسالها من مندوب إلى لجنة الإدارة خلال 72 ساعة، مؤكده أنه لن يقبل أي اعتذارات للمقدرين إلا من خلال مشرف عام التقدير.

شروط الاعتذار عن امتحانات الثانوية العامة 2023

- قومسيون طبي حديث ومختوم من المجلس الطبي العلم مدونا به «يعفي من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام».

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش في أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- انتداب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتمّ الاعتذار لأحدهما مع ضرورة إحضار أصل خطاب الانتداب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبي.

- وجود طفل رضيع يقل عمره عن عامين، ويجب إحضار صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة دون مرتب.