أسماء المصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية مطروح

يكثف الفريق الطبي بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الضبعة المركزي، من جهوده للرعاية المصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية مطروح الدولي الساحلي، فور وصول جميع المصابين الخمسة إلى المستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لحين تماثلهم للشفاء.

أسماء المصابين في حادث تصادم

وتنشر «الوطن» أسماء المصابين الخمسة في حادث تصادم سيارتين علي طريق مطروح الساحلي، وهم: محمد رضا جابر 47 سنة من القاهرة، يعاني اشتباه كسر في الساق اليسري، وأمير عبدالله أمين 30 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد مصطفى احمد مصطفى 53 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعلي جمعه 37 سنة يعاني اشتباه كسر في الفخذ الأيمن، ومحمد كامل إسماعيل 34 سنة مصابا بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم.

حادث تصادم في الضبعة

وشهد طريق الإسكندرية مطروح الساحلي الدولي وقوع حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي أمام مدخل مدينة الضبعة عند علامة الكيلو 135 اتجاه مطروح، ما أسفر عن إصابة 5 أسخاص، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج وجار متابعتهم.