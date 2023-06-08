محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 77.23%

اعتمد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2023، بنسبة نجاح 77.23% في المدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، إذ بلغ إجمالى عدد الحاضرين 81 ألفا و929 طالبا، فيما بلغ عدد الناجحين 63 ألفا و278 طالبا.

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو، بنسبة نجاح 57.78%، وبلغ عدد المتقدمين 28 طالبا، وعدد الناجحين 22 طالبا، فيما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو بنسبة نجاح 85.6%، وتقدم للامتحان 1882 طالبا، حضر 1646 طالبا، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو بنسبة نجاح 76.92 %، إذ بلغ عدد المتقدمين للامتحان 13 طالبا وعدد الناجحين 10 طلاب، واعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 99.37%، بإجمالى عدد المتقدمين 158 طالبا وعدد الناجحين 157 طالبا.

محافظ المنوفية يهنئ طلاب الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023

وأعرب محافظ المنوفية عن خالص تهانيه القلبية للطلاب الناجحين وأولياء الأمور، متمنيا لهم دوام التفوق، ومواصلة مسيرة النجاح كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن، موجها الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع التعليم في المحافظة، لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي وتحقيق نتائج مشرفة ومرموقة.

جدير بالذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية، انطلقت في 18 مايو الماضي، واستمرت على مدار 6 أيام متواصلة بـ399 لجنة، بإجمالى 82 ألفا و557 طالب وطالبة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، وتمت وسط أجواء هادئة ومستقرة.