«الأرصاد»: ذروة التقلبات الجوية اليوم.. وارتفاع كبير في درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت منذ مساء أمس، حيث شهدت البلاد تساقط أمطار رعدية وخفيفة في أغلب محافظات الجمهورية، ويُتوقع استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اليوم، حيث تبلغ التقلبات الجوية ذورتها.

منخفض جوي خماسيني

وأضاف «غانم»، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى: «هناك منخفض جوي خماسيني يتحرك من الصحراء الغربية للمناطق الداخلية، إضافة إلى منخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على حالة عدم الاستقرار في الحالة الجوية».

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «ترتفع درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، فالكتل مع المنخفض الجوي ستكون جنوبية غربية، صحراوية تؤدي إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة».

العظمى على القاهرة الكبرى

وأكدت: «العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية، ومحافظات جنوب الصعيد ستكون 45 درجة مئوية، وبالتالي فالأجواء ستكون شديدة الحرارة نهارا في أغلب محافظات الجمهورية، وسنشهد اليوم أيضا نشاطا للرياح سرعاته بين 35 إلى 45 كيلومترا على الساعة في أغلب محافظات الجمهورية وسيكون مثيرا للرمال والأتربة».

وأوضحت: «من المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانا وقد تكون رعدية على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الغربية وبعض الأماكن الأخرى من محافظات شمال الوجه البحري، وتمتد الأمطار خفيفة ورعدية إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب البلاد».